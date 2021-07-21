مطار القاهرة: سفر ووصول 34 ألف راكب على متن 280 رحلة الأربعاء

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مغادرة ووصول 34 ألف راكب على متن 283 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 141 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 19 آلف راكب، ومغادرة 142 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 15 ألف راكب، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.