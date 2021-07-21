الجيزة: رفع 12 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع في أول أيام عيد الأضحى (صور)

كتب- أحمد مسعد:

شهدت محافظة الجيزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تواجدًا ميدانيًا للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تمكنت أجهزة المحافظة من رفع 12 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار اليوم من خلال تشكيل مجموعات عمل من هيئة النظافة والأحياء والمراكز والمدن وشركات النظافة العاملة بالمحافظة وقد تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الوراق، إمبابة، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور، جنوب الجيزة بالإضافة إلى الوحدات المحلية والقرى بالمراكز والمدن.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المخلفات التي تم رفعها شملت استقبال محطة مناولة الوراق التي تخدم أحياء الوراق وشمال والدقي والعجوزة 1020 طن مخلفات بالإضافة إلى استقبال محطة مناولة المريوطية التي تخدم أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة 1631 طنًا، واستقبال محطة مناولة كرداسة والتي تخدم مركز كرداسة وأجزاء من أحياء بولاق الدكرور والهرم حوالي 1000 طن مخلفات.

ولفت راشد، إلى أن محطة مناولة البراجيل والتي تخدم مناطق مركز أوسيم وأرض اللواء استقبلت 300 طن مخلفات والمقلب العمومي بشبرامنت والذي يخدم مراكز ومدن المحافظة والحملات المركزية بكافة الأحياء استقبل 8020 طنًا.

من جانبه أكد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، الدفع بـ25 معدة متنوعة خلال الحملات للمعاونة في رفع المخلفات من الشوارع، وإزالة أي نواتج للذبيح بالشوارع كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وتقوم سيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم للتخلص الآمن منها.​