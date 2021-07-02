شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس السبت والقاهرة تسجل 40 درجة

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد السبت، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3:4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت: "القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، سوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، قنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة".