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8500 نسخة مبيعات هيئة الكتاب في أول أيام معرض القاهرة الدولي

09:06 م الجمعة 02 يوليه 2021
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(مصراوي):

وصل إجمالي مبيعات إصدارات هيئة الكتاب خلال اليوم الأول من الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى 8556 نسخة.

وضمت قائمة الأكثر مبيعًا الكتب التالية: (شخصية مصر، هكذا كانت الوحدة، كتاب الزنوج، رسالة الغفران، الذكريات الصغيرة، المسيح يصلب من جديد، الإخوة أعداء، الطاعون، القوة والمجد، أوقات عصيبة، عالم تسكنه الحيوانات، الحوت، زهرة الكركديه الأرجوانية والأرض).

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في بيان صحفي: "حجم المبيعات فاق التوقعات رغم تحديد أعداد الزائرين بـ100 ألف زائر يوميًا تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "مراعاة الكثافة العددية وتنظيم دخول الجمهور إلى القاعات جاء منعًا للتكدس"، مشيرًا إلى تخصيص أماكن مناسبة للانتظار في أماكن مفتوحة.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" وتستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

معرض القاهرة الدولي هيئة الكتاب مبيعات معرض القاهرة الدولي كتاب شخصية مصر كتاب كتاب الزنوج

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