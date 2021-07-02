إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية في المهد بالقليوبية

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى شكوى من أحد المواطنين في القليوبية، حول حالة تعدٍ في المهد، وتقسيم قطعة أرض زراعية لمساحة 3 قراريط بمركز طوخ.

وأوضح البيان، أن وزير الزراعة اتصل على الفور بمدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وأبلغه شكوى المواطن، الذي أرسل بدوره لجنة لإزالة التعدي، وإعادة الأرض الزراعية إلى حالتها الطبيعية، وتحرير مخالفة للمتعدي على الأرض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.