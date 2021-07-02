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حدث في 8 ساعات| وزير الري يكشف تفاصيل جديدة بشأن سد النهضة وتحذير جديد من الأرصاد

07:55 م الجمعة 02 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| وزير الري يكشف تفاصيل جديدة بشأن سد النهضة وتحذير جديد من الأرصاد

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها كشف إيقاف "بطاقات الائتمان" الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة، ووزير الري يقول إن إثيوبيا قابلت مرونة مصر بتعنت، والأرصاد توجّه تحذيرًا جديدًا ونصيحة للمواطنين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سد النهضة برنامج تكافل وكرامة إثيوبيا محمد عبد العاطي بطاقات الائتمان الطقس هيئة السكة الحديد عيد الأضحى

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