بعد موجة الطقس الحار.. الأرصاد توجه تحذيرًا ونصيحة للمواطنين

كتب- أسامة علي:

أعلن محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقال شاهين في تصريحات لـ"مصراوي"، الجمعة، إن الارتفاع في درجة الحرارة مستمر على مدار الأسبوع المقبل، وتسجل القاهرة 39 درجة في الظل، وتزيد 3 درجات في الأماكن المفتوحة، موضحًا أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من من الإحساس بدرجة الحرارة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن الحالة الجوية متأثرة بالمنخفض الهندي الذي يضرب البلاد، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وزيادة الإحساس بالحرارة.

ونصح شاهين، المواطنين، بالابتعاد عن أشعة الشمس بشكل مباشر، وارتداء الملابس الخفيفة القطنية والفضفاضة، ذات الألوان الفاتحة ويفضل الأبيض.