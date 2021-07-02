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هل تم إيقاف "بطاقات الائتمان" الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"؟.. الحكومة توضح

12:14 م الجمعة 02 يوليه 2021
هل تم إيقاف "بطاقات الائتمان" الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"؟.. الحكومة توضح

مجلس الوزراء

كتب-أحمد مسعد:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد بشأن إيقاف "بطاقات الائتمان" الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وعدم قدرتهم على صرف المعاشات اعتبارًا من يوليو 2021، لا أساس له من الصحة.

وأعلن المركز الإعلامي في بيان له، الجمعة، انتظام صرف معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، ببطاقات الائتمان من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة سواء في الصرف، أو توقف "بطاقة الائتمان"، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج "تكافل وكرامة" عبر الرابط التالي: اضغط هنا، أو التوجه لمكتب الشئون التابعين له.

وفي سياق متصل، تستفيد نحو 3 ملايين، و800 ألف أسرة من برنامج "تكافل وكرامة"، ويبلغ عدد مستفيدي "كرامة" مليونًا، و260 ألفًا، و701 مستفيد، بينما يصل عدد مستفيدي "تكافل" نحو مليونين، و113 ألفًا، و171 مواطنًا، ومن المستهدف أن يتم زيادة عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4 ملايين أسرة خلال الفترة المقبلة.

وأصدر بنك ناصر الاجتماعي 120 ألف بطاقة "ميزة" كمرحلة أولى لصرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، في محافظات: (شمال سيناء– جنوب سيناء– الوادي الجديد– السويس– بورسعيد– الإسماعيلية– البحر الأحمر– مطروح)، على أن يتم إصدار البطاقات لباقي المحافظات بالتوالي حتى نهاية العام الجاري، ويأتي إصدار بطاقات "ميزة"، لتيسير إجراءات صرف الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج، فضلاً عن إمكانية استخدام البطاقة في مختلف المعاملات المصرفية الإلكترونية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وحال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة اضغط هنا.

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بطاقات الائتمان إيقاف بطاقات الائتمان مجلس الوزراء برنامج تكافل وكرامة

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