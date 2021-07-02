وزير التنمية المحلية يبحث مع مسئولة برنامج الأغذية العالمي ملفات التعاون المشترك



أ ش أ

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وقدم اللواء محمود شعراوى، خالص شكره لبرنامج الأغذية العالمي للجهود التى يقوم بها فى دعم مشروعات وبرامج عمل الدولة والوزارة فى مختلف المحافظات خاصة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.

وأكد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه الوزارة للتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين العاملين فى مصر لتحقيق نقلة نوعية فى مختلف المحافظات المصرية، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتعزيز علاقات مصر والدول الأفريقية في مجالات التنمية المحلية كمحور مهم لدعم العمل الأفريقى المشترك خاصة على مستوى المدن و المحافظين المنتخبين على الصعيد الأفريقى حيث تتشارك تلك المدن مع القاهرة فى مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها فيروس كورونا وكذا البنية التحتية والنقل والزيادة السكانية وغيرها من التحديات التنموية.

ومن جانبها هنأت الزهيرى، وزير التنمية المحلية والعاملين بالوزارة على المستوى المتميز الذى ظهر خلال استضافة الوزارة ومحافظة القاهرة اجتماعات الدورة 25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وما شهده من توقيع اتفاقية مقر إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة.

وأكدت مسئولة برنامج الأغذية العالمى، أنها شهدت مع شركاء التنمية الذى شاركوا فى هذه الاجتماعات على المستوي الراقي للتعامل مع الملف الأفريقي بوزارة التنمية المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث أصبحت القاهرة مقصداً للكوادر المحلية الأفريقية للحصول على دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا رؤساء المدن والمحافظين الأفارقة للمشاركة فى بعض الفعاليات المهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية، مؤكدة على استعداد برنامج الأغذية العالمي على التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الدعم الفنى اللازم لتوثيق ودعم علاقات مصر بـ قارتها الأفريقية من خلال الدور الهام والحيوي الذى تقوم به الوزارة فى إطار دعم العلاقات مع وزراء التنمية المحلية بأفريقيا أو من خلال المدن الأفريقية.

وتناول الاجتماع أيضاً متابعة أخر المستجدات الخاصة بإنشاء " البوابة الجيومكانية " لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية والتي تهدف إلي رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.

وبحث اللقاء كذلك الدعم الذي تلقته الوزارة من برنامج الغذاء العالمى فيما يخص إطلاق منصة التجارة الالكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية و التراثية والحرفية " أيادي مصر" والتى نجحت فى دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً وتحسين ودعم القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق وخلق فرص عمل للشباب والمرأة والفتيات فى ظل الاهمية الكبيرة لعمليات التسويق الالكترونى خلال الفترة الحالية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ترحيب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية لما عرضه خلال المجلس التنفيذى الذى عقد مؤخراً فى القاهرة حول إطلاق مبادرة " أيادى أفريقيا " للمساعدة فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية الأفريقية فى إطار حرص مصر على تعزيز قدرة مكتب إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات والذى تم افتتاحه مؤخراً.

وشهد الاجتماع أيضاً سبل دعم وتطوير العلاقات بين الجانبين فى مجال التنمية الريفية وبحث كيفية دعم البرنامج للوحدات المحلية القروية وتوفير دورات تدريبية فى بعض القطاعات الخاصة وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقري خاصة للمرأة والشباب بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية واختيار 50 قرية بالمحافظات للتنفيذ فيها وكذا تدريب كوادر الإدارة المحلية فى مجال المشروعات بما يساعد فى تحقيق أقصى استفادة من الدعم المالى الذى يقدمه برنامج الأغذية لصندوق التنمية المحلية فى خلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالقرى المختارة، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأغذية في التطوير المؤسسي لصندوق التنمية المحلية وتطوير آليات المتابعة والتقييم والتحصيل إلكترونياً.