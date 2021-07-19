ضبط 6 كجم من مخدر "الآيس" مع راكب عربي بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 6 كجم من مخدر "الآيس"، أخفاها راكب عربي الجنسية أثناء وصوله من اليمن داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف أحمد عجمي رئيس القسم أحد الركاب عربي الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اليمنية القادمة من عدن، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ أمام إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك وجود كثافات خضراء اللون، قام علاء شحاته مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد القوي عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 2 كيلو من مخدر "الآيس"، مخبأة وسط خليط من التوابل والأملاح، و4.4 كجم خليط أبيض من بين عناصره مخدر "الآيس".

أمر محمد عامر مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وإحالته للنيابة تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.