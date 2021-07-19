عيد الأضحى 2012.. الإفتاء تحذر من 10 أمور عند ذبح الأضحية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية المصرية، أنّ الأضحية عبادة وقربة في حق المسلم القادر للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء وإن كانوا غير مسلمين، وعلى المضحي أن ينوي الذبح تقرّبا إلى الله تعالى.

وشددت الدار على أنّ الأضحية يجب أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكورا كانت أو أنثى.

وأشارت إلى أنه هناك أحكام وآداب لذبح الأضحية، من بينها نحو 10 ضوابط تتعلق بعملية ذبح الأضحية، كما يلي:

1- على المضحي ألا يذبح بنفسه إن لم يكن مؤهلا ومدربا على الذبح.

2- لا يجوز تعذيب الضحية والمبالغة في إيلامها للتمكن من ذبحها.

3- يسن استقبال القبلة بالأضحية وأن يضجعها على جنبها حين يذبحها.

4- الترفق عند ذبح الأضحية.

5- عدم ذبحها بغتة.

6- لا يجرها من موضع إلى موضع.

7- إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها.

8- عدم ذبح الأضحية بحضرة أخرى.

9- التأكد من أنّها ماتت قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.

10- يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجزئ الأضحية بما لحقه ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.

وأكدت دار الإفتاء أنّه يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، ويجزئ في الأضحية الشاة عن واحدة والبدنة «الجمل أو الناقة»، والبقرة أو الجاموس تجزء كل منهما عن سبعة، شرط ألا يقل نصيب الواحد للأضحية خينئذ عن السبع.

وأشارت إلى أنّ ذبح الأضحية، يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وحتى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة" رابع أيام العيد.