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كورونا في 24 ساعة.. 7 حالات وفاة وعالميا الإصابات تتجاوز 189 مليونا

06:30 ص الإثنين 19 يوليه 2021
كورونا في 24 ساعة.. 7 حالات وفاة وعالميا الإصابات تتجاوز 189 مليونا

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 223645 حتى اليوم.

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وزارة الصحة كورونا في 24 ساعة حالات وفاة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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16446

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