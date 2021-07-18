"النقل" تكشف حقيقة تكريم كمساري واقعة قطار منوف

كتب– أسامة علي:

نفت وزارة النقل، ما تناقلته عدد من المواقع الإلكترونية، حول تكريم الفريق مهندس كامل الوزير، لكمساري واقعة قطار منوف.

وأكدت الوزاره في بيان لها اليوم الأحد، أن الفريق مهندس كامل الوزير كرّم عددًا من قائدي القطارات والعاملين في الهيئة من الطوائف المختلفة ليس من بينهم كمساري قطار منوف، نظير التزامهم باللوائح والقوانين والتعليمات ومنع مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، كما أنهم حافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.

وطالبت وزارة النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة والصدق فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل وعدم إثارة البلبلة لدى الرأي العام.