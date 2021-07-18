الجيزة: استعدادات مكثفة بمجازر العياط والحوامدية لاستقبال العيد

المصريون في أمريكا ينظمون وقفة احتجاجية أمام البعثة الإثيوبية بنيويورك

كتب- يوسف عفيفي:

تابعت محافظة الجيزة، مجهودات مركز ومدينة العياط في الوقوف على الاستعدادات النهائية داخل المجزر الخاص بمدينة العياط للاطمئنان على حالة النظافة العامة للمجزر ومدى جاهزيته وذلك بتواجد محمود فؤاد رئيس مركز العياط.

يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات المشددة التي تنفذها محافظة الجيزة لكافة المجازر التابعة لها والبالغة ٢١ مجزرا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

كما تابعت المحافظة، مجهودات مدينة الحوامدية في متابعة تجهيزات مجزر الحوامدية لاستقبال المواطنين لذبح الاضاحي خلال فترة العيد وذلك بتواجد مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.