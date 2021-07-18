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سد النهضة| خبيران: إثيوبيا فشلت في الملء الثاني: خزنت 7 مليارات م3 فقط

10:30 م الأحد 18 يوليه 2021
سد النهضة| خبيران: إثيوبيا فشلت في الملء الثاني: خزنت 7 مليارات م3 فقط

سد-النهضة

كتب- أسامة علي:

قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن إثيوبيا فشلت في الملء الثاني لسد النهضة، معلقًا على الأمر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك".

ودون رسلان عبر "فيسبوك" قائلًا: "هذه ليست المرة الأولى لفشل الأحباش في التعلية (السد).. فشلوا أيضًا في الملء الأول حيث توقفوا عند 560 مترًا بدلًا من 565 وأعلنوا أنهم نفذوا ملء 4.9 مليار متر مكعب في حين أنها كانت حوالي 3.5 مليار".

وأضاف: "إثيوبيا تسحب المعدات من الممر الأوسط وتتوقف عند ارتفاع 574 مترًا بما يعني أن إجمالي التخزين للملء الأول والثاني معًا حوالي 7 مليارات فقط".

من ناحية أخرى، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن إثيوبيا تفشل في التخزين الثاني لسد النهضة.

وأشار شراقي في تصريحات له على "فيسبوك" إلى الاقتراب من فشل التخزين الثاني بشكل كامل، موضحًا أن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 مترًا)، ما يصعّب من رفعها أكثر من ذلك، خاصة في ظل استمرار هطول الأمطار، بينما توشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط خلال يومين.

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية: "عند منسوب 573 مترًا ستختفي معظم الجزر الثلاث التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية".

وأكد شراقي، أنه رغم ضعف التخزين الثاني الذي يعادل حوالي 3 مليارات متر مكعب، وإجمالي 8 مليارات متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق، وكانت إثيوبيا تأمل في الوصول إلى منسوب 595 مترًا بتخزين 13.5 مليار متر مكعب بإجمالي 18.5 مليار متر مكعب.

سد النهضة إثيوبيا عباس شراقي فيسبوك مصر السودان نهر النيل

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