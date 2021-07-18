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اتحاد الصناعات: توافر كميات الأرز وبأسعار مناسبة لسد احتياجات المواطنين في عيد الأضحى

09:00 ص الأحد 18 يوليه 2021
اتحاد الصناعات: توافر كميات الأرز وبأسعار مناسبة لسد احتياجات المواطنين في عيد الأضحى

الأرز

القاهرة - أ ش أ:
أكدت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات اليوم الأحد على توافر المعروض من الأرز في السوق المحلي ليكفي احتياجات المواطنين، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .
وقال رئيس شعبة الأرز، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أسعار الأرز ثابته ولم يطرأ عليها أي تغيير، مرجعا ذلك إلى وفرة الإنتاج والمعروض، مشيرا إلى أنه كان هناك ارتفاع طفيف فى أسعار الأرز الشعير خلال تلك الآونة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع سعر المخلفات والأعلاف بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وتربية الأضاحى.
وأضاف أن سعر كيلو الأرز الأبيض يتراوح ما بين 6 إلى 8 جنيهات، لافتا إلى أن حجم الإنتاج من الأرز يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير تقريبا ويتم إنتاج 4.5 طن أرز أبيض منها، وقال إن استهلاك الأرز يصل إلى ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين طن وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.​

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Asha
كميات الأرز عيد الأضحى اتحاد الصناعات

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