Masrawy logo white

مصطفى بكري يعلق على شائعة وفاة المشير طنطاوي

07:33 م السبت 17 يوليه 2021
مصطفى بكري يعلق على شائعة وفاة المشير طنطاوي

النائب مصطفى بكري

(مصراوي):

علق النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على شائعة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وغرد بكري عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ليس صحيحًا الشائعات التي انتشرت عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحة، ويعطيه بقدر عطاءه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله".

مصطفى بكري المشير طنطاوي الشائعات تويتر

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| شقق جديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري.. وتوجيهات بشأن إجازة العيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - فتحي أساسيًا وعودة طاهر.. تعرف على تشكيل الأهلي ضد كايزر تشيفز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا