مصطفى بكري يعلق على شائعة وفاة المشير طنطاوي

(مصراوي):

علق النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على شائعة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وغرد بكري عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ليس صحيحًا الشائعات التي انتشرت عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحة، ويعطيه بقدر عطاءه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله".