مصطفى بكري يعلق على شائعة وفاة المشير طنطاوي
(مصراوي):
علق النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على شائعة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.
وغرد بكري عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ليس صحيحًا الشائعات التي انتشرت عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحة، ويعطيه بقدر عطاءه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله".
ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي ، ربنا يعافيه ويديله الصحه ، ويعطيه بقدر عطاءه لهذا الوطن ، الحاله مستقره والحمد لله— مصطفى بكري (@BakryMP) July 17, 2021
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان