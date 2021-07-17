"الزراعة": استمرار العمل بـ"عمليات حماية الأراضي" ومحطات إنتاج التقاوي على مستوى الجمهورية

كتب- أحمد مسعد:

تواصل غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمالها بالتواصل وتلقي التقارير من المحافظات والإدارات الزراعية المختلفة، حول حالات التعدي على الرقعة الزراعية إن وجدت والتعامل معها في الحال.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيل غرفة عمليات مركزية، على تواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات بالمحافظات؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تم إلغاء الراحات لمهندسي الحماية ومشرفي الأحواض ومسؤولي الحماية بالمحافظات، والعمل بنظام النوبتجيات، لرصد أية حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية، والتعامل معها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدي.

وتتابع "الزراعة" أعمال محطات الغربلة والإعداد للتقاوي في إجازة العيد؛ بهدف توفير تقاوي المحاصيل الشتوية في الموعد المناسب وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير تقاوٍ منتقاة عالية الإنتاجية مقاومة للظروف البيئية المتباينة وبأسعار مناسبة؛ دعمًا للمزارع ومحاربة جشع التجار.

وأشار إبراهيم إلى استمرار العمل بجميع المحطات طوال فترة الإجازة، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد صنف جيزة 171، وبدأ العمل في صنف مصر 1، من تقاوي القمح، علمًا بأنه تم الانتهاء من أصناف الفول البلدي والبرسيم والفاصوليا.