"القوى العاملة": صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيدي العمال والأضحى لـ4623 من العمالة غير المنتظمة بأسيوط

مصراوي

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فورا.

وقال مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، حازم على حسن - وفقا لبيان الوزارة، الجمعة، إنه جاري صرف منحة عيد العمال وعيد الأضحى المبارك لنحو 4 آلاف و623 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي حتى 14 أغسطس المقبل .. مشيرا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح لمستحقيها.

وأضاف أنه سيتم صرف 4 ملايين و334 ألف جنيه، بواقع 1000 جنيه لـ4334 عاملا، فضلاً عن صرف 144 ألفا و500 جنيه لـ289 عاملاً بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه سيتم صرف هذه المنح وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد؛ لتقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار دعم خطط الدولة الرامية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.