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نقيب المحامين يتلقى برقيتي شكر وتهنئة بعيد الأضحى من رئيس هيئة قضايا الدولة

02:48 م الخميس 15 يوليه 2021
نقيب المحامين يتلقى برقيتي شكر وتهنئة بعيد الأضحى من رئيس هيئة قضايا الدولة

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب- مينا غالي:

تلقى نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، برقيتي شكر وتهنئة من المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتهنئته له بتوليه رئاسة الهيئة، متمنيًا لنقيب المحامين دوام الصحة والتوفيق.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة في برقيته: "تلقينا ببالغ الشكر والعرفان تهنئتكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة يسعدني وزملائي أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشارون، وجميع العاملين بها أن أبعث بأسمى آيات الشكر والتقدير سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مصرنا بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وسيادتكم بخير".

فيما قال في برقيته الثانية: "يسعدني أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على تهنئتكم الرقيقة برئاسة هيئة قضايا الدولة، مع تمنياتي لشخصكم الكريم بدوام الصحة والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة التقدم والازدهار تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة."

رجائي عطية نقيب المحامين عيد الأضحى هيئة قضايا الدولة

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