8 ساعات.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة مساء اليوم



كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد) لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح غد الجمعة الموافق 16 / 7 /2021 .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذي تم تغييره ضمن أعمال تطوير شارع النيل السياحي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.