لبناء الإنسان والاستثمار في الموارد البشرية.. الأوقاف ووزارة الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون

كتب - محمود مصطفى:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون بشأن مشروعات التطوير المؤسسي "لتنمية وبناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية"، بحضور المهندس سمير مصطفى الشال الوكيل الدائم للأوقاف، و المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي.

ورحب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارتين أثمر عن أضخم أطلس وقفي في العالم في 92 مجلدًا، وتخريج أكثر من 520 متدربًا ما بين إمام وواعظة وإداري من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر حصلوا جميعهم على شهادة الحاسب الآلي.

وقال وزير الأوقاف، إنه لا يمكن لأي شخص أن يتولى أي عمل قيادي بالوزارة ما لم يجتاز اختبارات الحاسب الآلي، مشيرا إلى أنه تم إتاحة التدريب لجميع الأئمة بأكاديمية الأوقاف الدولية دون نفقات، مع توفير إعاشة كاملة لهم لتشجيعهم على التطوير ومواكبة العصر.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف أطلقت 22 موقعًا وصفحة وقناة عبر الفضاء الإلكتروني ووظفتها جميعًا لخدمة الدعوة والعاملين بها، من خلال نشر خطب الجمع إلكترونيًّا والإعلان عن المسابقات والتقدم لها إلكترونيًّا وتوفير عدد من الخدمات الأخرى من خلال هذه المواقع والصفحات.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا البروتوكول له شقان:

الأول : التطوير المؤسسي لوزارة الأوقاف من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بكافة المحافظات.

الثاني: التركيز على بناء الإنسان والاستثمار في الموارد البشرية، وبناء المجتمعات المعرفية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال:

1- توفير الإرشاد المجتمعي من خلال الخطاب الديني الوسطي بما يحقق التهيئة لمواكبة التطور.

2- الارتقاء بالمستوى المعرفي لكافة الفئات المجتمعية بمختلف المحافظات، ومواكبة التطور التكنولوجي بما يعزز الشمول الرقمي ؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

3- الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتعظيم القدرات للقيام بأعمال منتجة تسهم في تحقيق حياة كريمة لهم ، من خلال التمكين الاقتصادي الرقمي.

وفي كلمته أعرب المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بوجوده في وزارة الأوقاف، مثمنًا جهوده المبذولة في تجديد الخطاب الديني، ومشيدًا بفكره المستنير في استحداث وسائل التكنولوجيا والتدريب المستمر للأئمة على أحدث وسائل العصر.

وأشار طلعت إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة يدرك تمامًا أهمية التكنولوجيا في حسن إدارة الأوقاف واستثمار مال الوقف، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف كانت من أوائل الوزارات التي سعت إلى التحول الرقمي.

و أكد أن البرتوكول يهدف إلى عمل مشروعات التطوير المؤسسي لتنمية وبناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية، مضيفًا أنه تم إنشاء أكاديمية افتراضية لتدريب الموظفين تشرف عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان له، الأربعاء، أن ذلك يأتي ضمن إعداد كوادر بشرية متميزة لأداء الدور المنوط بهم على الصعيدين الإداري والدعوي، واستكمالا لنجاح التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الاتصالات في تجربة مركز الحاسب الآلي بأكاديمية التدريب الدولية والتدريب المستمر للعاملين بالأوقاف على أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية.