بعد تحديد عطلة العيد.. اعرف الإجازات المتبقية فى 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الحالي، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الحالي، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة "عيد الأضحى" المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

وينشر مصراوي الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2021:

- الاثنين 9 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

- الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

- الاثنين ١٨ أكتوبر: المولد النبوي الشريف.