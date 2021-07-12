القوى العاملة: تحويل 4.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

كتب- مصراوي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع تحويل القائمة الـ 42 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 158 عاملاً مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا، بإجمالي 267 ألفًا و145 دولارًا أي ما يعادل 4 ملايين و180 ألفًا و825 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وأضاف سعفان، في بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن تحويل هذه المستحقات يأتي عقب المتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالاً لما تم تحويله سابقًا، مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل العمالي يقوم تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

من جهته، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن الوزير تلقى تقريرًا من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس وك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه لأقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وقال طلعت السيد إنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها؛ حفاظًا على حقوق المواطنين المُستحقين لهذه الدفعات.

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