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يعاود الانعقاد غدا.. رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد إحالة عقوبات التحرش واللائحة لمجلس الدولة

04:18 م الأحد 11 يوليه 2021
يعاود الانعقاد غدا.. رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد إحالة عقوبات التحرش واللائحة لمجلس الدولة

حنفي جبالي

كتب- مصراوي:

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديل اللائحة الداخلية، وكذلك تعديلات قانون العقوبات في مواجهة التحرش.

ويعاود مجلس النواب، الانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال المدرج على جدول الأعمال.

وأحال المجلس مشروع تعديل اللائحة بعد الموافقة عليها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.

وشملت التعديلات المقدمة 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال.

ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوى في الأصوات يكون الأكبر سنا.

وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فب رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.​

حنفي جبالي مجلس النواب التحرش مجلس الدولة

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