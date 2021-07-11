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مشوهون نفسيًّا.. الشوباشي تنتقد متهمي المرأة بأنها من أسباب التحرش

03:11 م الأحد 11 يوليه 2021
مشوهون نفسيًّا.. الشوباشي تنتقد متهمي المرأة بأنها من أسباب التحرش

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فريدة الشوباشي، إن الدين عندنا أصبح بالمظهر فقط، مع العلم أن الدين في الأساس هو بالجوهر، مضيفةً: الكثير في الماضي لا ينظر إلى المرأة إلا إلى النصف الأسفل من الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش.

وانتقدت الشوباشي عدم الحديث عن دور المرأة، قائلةً: ما حدش قال إن المرأة هي اللي تصدرت المشاركين في ثورة الشعب في 30 يونيو، مؤكدةً أن أي عظيم في التاريخ لم يكن له وجود دون امرأة.

وأشارت النائبة إلى أن كل مَن يشير إلى أن المرأة هي من أسباب التحرش "مشوهين نفسيًّا".

وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون العقوبات بشأن مواجهة ظاهرة التحرش "قفزة للأمام" وليس خطوة فقط.

فريدة الشوباشي التحرش أسباب التحرش المرأة

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