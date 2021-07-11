امتحان العربي للثانوية العامة.. الأهالي ينتظرون خروج أبنائهم أمام المدرسة السعيدية بالجيزة (صور)
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كتب- يوسف عفيفي:
تصوير- عمر هشام:
شهدت مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، تجمع أولياء الأمور والأهالي أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة انتظارا لذويهم لحين الانتهاء من امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية.
وأدى اليوم الأحد 257 ألفا و145 طالبا بالثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية.
وبدأت الامتحانات في الـ10 صباحا، واستمرت حتى الـ1 ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام بنظام "بابل شيت" وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة اختيار من متعدد، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.
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