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رئيس البرلمان: التوصل لاتفاق عادل في قضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع

11:45 ص الأحد 11 يوليه 2021
رئيس البرلمان: التوصل لاتفاق عادل في قضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع

حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بخطاب وزير الخارجية سامح شكري، أمام مجلس الأمن حول قضية سد النهضة.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إن الكلمة معبرة عن الموقف المصري تجاه القضية المصيرية، ونتابع مع المجتمع الدولي الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بالتنسيق مع البرلمان الإفريقي داعيا إياه للقيام بمسؤوليته الدبلوماسية الإفريقية.

وأضاف أن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع، مستطردا: نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا لحماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل شريان الحياة، ونثق بتجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد.

وأشار إلى أن التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية المصرية، مضيفا أن مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي.

وقال رئيس البرلمان: السلوك الإثيوبي يحمل تعنتا غير مبرر، وترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلا لتأثيره على الأمن المائي ومصر لا تعتدي، ولكنها تدافع عن حقوق شعبها، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الشعب المصري.

حنفي جبالي سد النهضة البرلمان مجلس النواب سامح شكري إثيوبيا

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