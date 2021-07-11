توجيهات السيسي بتنويع مصادر الطاقة وإرسال مساعدات لتونس أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

حاز النشاط الرئاسي على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد التي أبرزت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتنويع مصادر الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية، كما سلطت الصحف الضوء على توجيهات الرئيس كذلك بإرسال مساعدات طبية إلى تونس عبر طائرتين محملتين بشحنات من الأدوية والأجهزة العلاجية.

وواصلت الصحف متابعتها لملف قضية سد النهضة، حيث ركزت الصحف على إعلان رئيس السنغال ماكى سال دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب المصري الأزلية في مياه نهر النيل، مشيرا إلى سعي بلاده للتأكيد على هذا الأمر في مختلف المحافل الخاصة بالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وفي السياق، تناولت الصحف تأكيد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى أن الدولة جاهزة للتعامل مع أى طارئ، فيما يخص قطاع المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتأمين المياه للمواطنين وإدارتها حتى ولو قطرة مياه.

وفيما يتعلق بماراثوان الثانوية العامة، تابعت الصحف أداء 392 ألفا و883 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية داخل 2201 لجنة، مبرزة واقعة ضبط طالب قام بتصوير ورقة أسئلة الامتحان، ونشرها عبر تطبيق (تيليجرام) .

اقتصاديا، نشرت الصحف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الشأن الصحي، تناقلت الصحف إعلان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن مصر بصدد استقبال نحو مليوني جرعة من لقاح (فايزر- بيونتيك) الأمريكي الألمانى خلال أيام، وذلك لأول مرة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وجه الرئيس بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج (الهيدروجين الأخضر) بمشاركة القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين، ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية، ولإضافة طاقة (الهيدروجين الأخضر) للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات (الهيدروجين الأخضر) باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب.

ونقلت (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول عددا من مشروعات وزارة الكهرباء، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع السعودية عبر مد خطوط الكهرباء، وإنشاء عدد من محطات التحويل الكهربائي في الجانبين، وذلك بهدف تبادل الطاقة الكهربائية بين شبكتي الكهرباء الوطنية في البلدين، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة بينهما على مدى العام، وفقا لاحتياجات كل جانب، كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بخطوط الكهرباء الهوائية في مشروع إنشاء محور التعمير بالساحل الشمالي، وتعديل مسار بعض الخطوط، وإزالة تلك التي تتعارض مع المحور.

وفي شأن رئاسي آخر، وتحت عنوان (تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى تونس.. طائرتان محملتان بشحنات من الأدوية والأجهزة العلاجية)، كتبت صحيفة (الجمهورية) أن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملتين بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي في مختلف المحن والأزمات.

وحول قضية سد النهضة، نشرت صحيفة (المصري اليوم) - وتحت عنوان (رئيس السنغال يعلن دعم بلاده لحقوق مصر في مياه نهر النيل) - أن رئيس دولة السنغال ماكى سال أكد دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب المصري الأزلية في مياه نهر النيل، مشيرا إلى سعي بلاده للتأكيد على هذا الأمر في مخلتف المحافل الخاصة بالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء استقبال رئيس السنغال لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في إطار زيارتها للسنغال لترؤس أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب إفريقيا، مشيرة إلى أن وزيرة التجارة نقلت رسالة من الرئيس السيسي لنظيره السنغالي، أكدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وحرص مصر عـلى تطـويـر مختلف أطـر التعاون المشترك، ولاسيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية.

إلى ذلك، نسبت صحيفة (الأخبار) لوزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي تأكيده أن الدولة جاهزة للتعامل مع أى طارئ، فيما يخص قطاع المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تؤمن الاحتيجات المائية لجميع الاستخدامات وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من قطرة مياه.

وأضافت أن الوزير شدد - خلال حوار مفتوح حول "طرق إدارة الموارد المائية بمصر فى ظل التحديات المائية" أمس بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ـ على جاهزية مصر للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد ، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه، أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر، موضحا أن مصر تؤمن بالتنمية لجميع دول حوض النيل.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الوزير أن السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر، بل إن مصر تقدم يد العون لدو حوض النيل لبناء السدود المختلفة، معتبرا أن أزمة سد النهضة بسبب عدم وجود اتفاق أو تنسيق، ونحن ندعو للسلام والتعاون بين جميع الدول.

وفي الشأن التعليمي، تابعت الصحف انطلاق انطلاق ماراثون الثانوية العام بمادة اللغة العربية، حيث أدى 392 ألفا و883 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ونقلت صحيفة (الأخبار) عن وزارة التربية والتعليم القول إن أول يوم للامتحانات شهد تراجعا في عدد حالات الغش، حيث شددت الوزارة إجـراءات منع الغش سواء قبل دخول الطلاب أو داخل اللجان بكاميرات مراقبة تتصل بغرفة العمليات المركزية، مؤكدة ضبط عدد من أجهزة التابلت خلال أداء الطلاب للامتحان.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم تمكنت من تحديد طالب قام بتصوير ورقة الأسئلة، ونشرها عبر تطبيق (تيليجرام)، بعد دقائق من الواقعة، خلال سير الاختبار.

ونسبت إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي القول "مفيش طالب اتظلم" وأضاف "اطمئنوا نحن خططا جيدا وعندما يكون هناك أكثر من 31 ألف فصل امتحاني به مئات الآلاف من الطلاب، ويحدث غش من طالب واحد؛ فهذا لا يعني وجـود مشكلة خصوصا أن تصميم الامتحان مع الوقت المتاح مع النماذج المختلفة لا يسمح للغشاش بالحصول حتى على درجة نجاح مهما فعل ولذلك الطالب المجتهد الأمين لا يخشى شيئا".

ولفتت إلى توضيح الوزير بأن الامتحان موحد بترتيب مختلف للأسئلة؛ وبالتالي ترتيب مختلف للإجابات، وبالتالي التصوير ونقل الإجابات لن يجدي".

اقتصاديا.. نشرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (مؤشرات الاقتصاد المصري تفوق التوقعات) تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مـؤشـرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير أظهر زيادة الإيرادات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1105.7 مليار جنيه عام (2020-2021) مقارنة بـ 268.1 مليار جنيه عـام (2019-2020) وأيـضـا زادت المصروفات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1594.1 مليار جنيه عام (2020-2021) مقارنة بـ 366 مليار جنیه (2009-2010)، كاشفا عن تحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو2021، وفقا لوكالة بلوميرج.

وفي الشأن الصحي، أوردت صحيفة (الأهرام) أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أن مصر بصدد استقبال نحو مليوني جرعة من لقاح (فايزر- بيونتيك) الأمريكي- الألماني، خلال أيام، وذلك لأول مرة، بعدما تم التعاقد عليها والاتفاق على شحنات أخرى أيضا من هذا اللقاح المختلف تقنيا وتكنولوجيا عن باقي اللقاحات الأخرى التى يتم استخدامها في البلاد، حيث يعتمد هذا اللقاح على تقنية "المادة الوراثية المعروفة باسم "مرسال الحمض النووي الريبي" أو "إم آر إن إيه" MRNA.

وذكرت الصحيفة أن الوزيرة أشارت إلى أن هذا اللقاح آمن وفعال بنسبة تصل إلى أكثر من 92% وتصل إلى 95 %، كما أنه يحتاج إلى سلاسل تبريد عالية، وهى متوافرة لدينا وتم تجهيزها على أعلى مستوى للحفاظ على فاعلية اللقاح، مضيفة أن هذا اللقاح يعتمد على جرعتين بينهما 3 أسابيع، موضحة أن هذه اللقاحات ضمن اتفاقيات التعاقد على نحو 120 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، التى أبرمتها مصر هذا العام، حتى يتم استكمال تطعيم المواطنين باللقاحات، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتلقيح نحو 40% من الشعب بنهاية هذا العام، لافتة أيضا إلى أنه ستصل شحنة قريبا من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي أيضا "ذات الجرعة الواحدة " لاستخدامه في تطعيم المواطنين المسافرين إلى الخارج.

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