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تصل لـ 43 الثلاثاء.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة حتى الجمعة (محسوسة وفي الظل)

04:27 م السبت 10 يوليه 2021
تصل لـ 43 الثلاثاء.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة حتى الجمعة (محسوسة وفي الظل)

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من غدٍ الأحد حتى الجمعة نهاية الأسبوع.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ورطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتابعت الهيئة: وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد شيورة خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

وجاءت درجات الحرارة ونسبة الرطوبة على النحو التالي:

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درجات الحرارة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية

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