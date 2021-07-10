حتى إشعار آخر.. مرسوم بابوي بتعليق انتخابات إيبارشية سيدني للأقباط الأرثوذكس

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كتب- مينا غالي:

نشرت إيبارشية سيدني وتوابعها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء أمس الجمعة الموافق 9 يوليو، مرسوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لأبناء الإيبارشية والخاص بانتخابات مجالس شمامسة كنائس الإيبارشية المقرر إجرائها هذا العام طبقاً للدستور والموقع عليه بتاريخ 7 يوليو.

وأصدر قداسة البابا توجيهات لنيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني وتوابعها، إضافة إلى أعضاء لجنة الأوصياء نجيب قلدس والدكتور مدحت جرجس، بتعليق انتخابات مجالس شمامسة كنائس الإيبارشية حتى إشعار آخر.

كما تقدم قداسة البابا تواضروس بالشكر إلى جميع أعضاء لجان الكنائس الحاليين لمجهوداتهم وإنجازاتهم.

واستقبل البابا تواضروس الأربعاء، صاحبي النيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، لبحث ترتيبات إدارة قناة الكنيسة القبطية الناطقة باللغة الإنجليزية والتي تبث برامجها تحت اسم CYC.