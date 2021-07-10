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شديد الحرارة والقاهرة 36.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

10:26 ص السبت 10 يوليه 2021
شديد الحرارة والقاهرة 36.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع بداية الأسبوع اليوم السبت لا يوجد تغيرات جوهرية في حالة الطقس حيث يسود خلال الفترة القادمة طقس حار رطب على القاهرة والوجة البحري.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة خلال الأيام القليلة القادمة، كما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية ويظل شديد الحرارة جنوبا.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على مناطق متفرقة لتقلل من حدة تأثير الرطوبة على الإحساس بحرارة الجو".

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة الرياح

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