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انتشار أمني مكثف بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمينها

08:29 ص السبت 10 يوليه 2021
انتشار أمني مكثف بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمينها

أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):
بدأت قوات الأمن صباح اليوم السبت، في تطبيق خطة الانتشار الأمني المكثف لمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمينها؛ وذلك في أعقاب انتهاء أجهزة وزارة الداخلية من خطة تأمين الامتحانات.

وتشمل خطة التأمين الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب؛ لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة، والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان، إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية؛ لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق وتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

ومن جانبهم، قام مديرو الأمن على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب، والتعامل الفوري مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الأمن امتحانات الثانوية العامة وزارة الداخلية خطة تأمين الامتحانات الإجراءات الاحترازية

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