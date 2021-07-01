72 ألف زائر في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

مصراوي

شهد اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 72 الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالتزام الجمهور الشديد بالإجراءات الاحترازية المفروضة، مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الأول 72 ألف زائر، وتم رصد العدد من خلال المنصة الالكترونية مما يثبت وعى وحرص أبناء الوطن على القراءة والاطلاع، وأبدت سعادتها بإقامة هذه الدورة رغم التحديات.

وقال الدكتور هيثم الحاج: إن مبادرة "ثقافتك كتابك" التى أطلقتها وزيرة الثقافة شهدت إقبالا كبيرا من الزوار حيث يتراوح أسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيه هذا إلى جانب الاقبال على إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب إضافة إلى أجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الإفتاء وجناح الكتب التعليمية والأطفال.



وأشاد الزوار بالتنظيم الجيد للمعرض الذى أتاح الوصول إلى الأجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجود على المنصة أو الخرائط الارشادية في ارجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة من المتطوعين المنتشرين في كافة الأجنحة لإرشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.