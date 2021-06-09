تفاصيل خطة الهيئات الإعلامية للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتنصيب الرئيس السيسي

أعدت الهيئات الإعلامية الثلاث ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، خطة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال اجتماع عقده أمس رؤساء الهيئات الثلاثة، حيث تم الاتفاق على وضع بنود الخطة أمام جميع وسائل الإعلام، للاستعانة بها لمن يشاء، حيث تتضمن خطوطا عريضة للإنجازات الكبيرة التي تحققت فى السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة وآلية التنفيذ، كما تم نشر الخطة على صفحات الجهات الثلاثة، مع التأكيد على حرية وسائل الإعلام في الأخذ بما ورد فيها من عدمه.

وتضمنت محاور الخطة ما يلي:

1- تحديث الجيش

2- تمكين الشباب

3- نساء 30 يونيو

4- الأزمات والانفراجات

5- البعد الاجتماعي

6- المشروعات الكبرى

7- الإرهاب والشهداء

8- مصر والعالم

9- أمن أفريقيا

10- تطهير سيناء من الإرهاب

11- الهوية الوطنية

12- العشوائيات والتعمير

وحول تفاصيل محاور الخطة، تضمن محور تحديث الجيش عددًا من الملفات منها تنويع مصادر السلاح، وتعزيز القوات البحرية بحاملات المروحيات والفرقاطات العملاقة والغواصات الحديثة، وإنشاء قواعد عسكرية عملاقة كقاعدة برنيس وقاعدة محمد نجيب وقاعدة شرق، فضلاً عن تعزيز القوات الجوية بطائرات الرافال بعيدة المدى.

وتضمن محور تمكين الشباب؛ الاهتمام بالشباب من خلال مؤتمرات الشباب المختلفة، واشتراك الشباب في الجهاز التنفيذي للدولة، وتأسيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، وزيادة مشاركة الشباب في الحياة النيابية، فيما تضمن محور نساء 30 يونيو ثائرات الميدان والمرأة في البرلمان والمرأة في القضاء والمرأة في الوزارات والمناصب الرفيعة المختلفة.

وحول محور الأزمات والانفراجات، تضمن: حل مشكلة الكهرباء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومصر مركز إقليمي لتجارته، وحل أزمة نقص المشتقات البترولية، وحل مشكلة نقص المواد الغذائية الأساسية والتموينية. فيما شمل محور البعد الاجتماعي: برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج حياة كريمة، والمبادرات الصحية الرئاسية، وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور.

كما تضمن محور المشروعات الكبرى: مبادرة حياة كريمة لتطوير 4500 قرية، ومشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، ومشروع التحول الرقمي. أما محور الإرهاب والشهداء فشمل دور الجيش والداخلية في منع مخططات الإخوان، ودور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، وأبرز العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، وأسر الشهداء من كل قطاعات الدولة، ومشروعات قومية ومدارس وشوارع وأحياء بأسماء الشهداء وحرص الرئيس على لقاء أسر الشهداء وتكريمهم.

وتضمن محور مصر والعالم: مواقف الدولة المصرية من القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، وزيارات الرئيس السيسي للخارج ولقاءه بقادة الدول، ومساندة الأشقاء العرب، ودور مصر في وقف المد الإخواني والدور الحيوي والمحوري في ليبيا وتونس، ومصر حاضرة في الأمم المتحدة.

وعن محور أمن أفريقيا، فقد تضمن: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتحسن علاقتها بالدول الأفريقية، والمشاركات المصرية في القمم الأفريقية، ومشاركة الرئيس في منصة مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من أجل السلام في أفريقيا وقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، والدور المصري في وقف النزاعات في دول القارة، والدور المصري في مكافحة الأوبئة والأمراض ومكافحة الإرهاب في دول القارة.

وتضمن ملف تطهير سيناء من الإرهاب: دور العملية الشاملة وحق الشهيد في القضاء على الإرهاب في سيناء، والاهتمام بأبناء سيناء ودمجهم في الدولة بعد سنوات من الإهمال، والمشروعات القومية والتنموية في سيناء، فيما تضمن محور الهوية الوطنية: كيف هدد الإخوان الهوية الوطنية المصرية، وانطلاق العديد من المبادرات والحملات مثل بناء الإنسان واتكلم عربي وعيشها مصري، وموكب المومياوات الملكية وكيف استعاد الهوية المصرية القديمة، ومؤتمرات الشباب والتأكيد على الهوية المصرية للشباب.

وجاء في محور العشوائيات والتعمير: "كيف استعدت الحكومة المصرية لإعلان مصر خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وحصاد التطوير، وبالأرقام مصر تحقق طفرة في القضاء على العشوائيات".

وتضمنت آلية تنفيذ الخطة: الموضوعات والمحاور المطروحة على سبيل المثال وليس الحصرويتم التعامل من خلال رؤية ووجهة نظر الوسيلة الإعلامية، وثانيا: كل وسيلة إعلامية لها الحق في تغطية المحاور المشروعة بما يتماشى ويتفق مع توجهاتها المهنية، وثالثا: الحصول على البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية للدولة ضمانا للمصداقية وتحري الدقة ونشر معلومات صحيحة منعا للتضارب وإثارة الشائعات.