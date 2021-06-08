نستورد بالمليارات.. برلماني يتقدم بطلب مناقشة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي للذرة

كتب- مصراوي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن سياسة الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة الصفراء، قائلا:" في ظل البحث عن محاصيل بديلة، خلال الفترة المقبلة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والأساسية التي تعد الذرة الصفراء واحدة من أهم هذه المحاصيل على الإطلاق، لما تمثله من أهمية كبرى، حيث تعد من أهم مكونات و مدخلات الأعلاف الحيوانية والثروة الداجنة، التي يتم استيرادها من الخارج بمليارات الجنيهات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يتم استيراد ملايين الأطنان سنويا بواقع 40% تقريبًا من حجم الاستهلاكي السنوي، وذلك لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف، مما يؤثر على استنزاف العملات الأجنبية في الاستيراد، وهذا يتطلب خطة قصيرة الأجل للتعامل مع الأمر، وأخرى بعيدة لحل المشكلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد، مطالبًا ضرورة زيادة المساحات الأفقية المزروعة جانب الأراضي الجديدة والقديمة بالمحصول.

وتابع محسب: "كما يجب تحفيز الفلاح على التوسع في زراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء بعد تقليل المساحات المزروعة بمحصول الأرز على وجه التحديد، مع ضرورة توفير البذور عالية الانتاجية، ومدخلات الانتاج، مع ضرورة التشديد على عدم استيراد أي محصول أو منتج زراعي متوافر بمصر، ومنع تصدير أي منتج زراعي به نقص لسد حاجة السوق أولاً".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم الفلاح المخصصات المالية للبحوث الزراعية والتطوير في هذا القطاع، بالإضافة لخلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين، مع ضرورة السعي لتحقيق الزراعة التعاقدية واستهداف زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية والتي تعد الذرة الصفراء أبرزها.