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السيسي يستعرض استضافة مصر مؤتمر التعاون الإسلامي للمرأة بالعاصمة الإدارية

07:05 م الإثنين 07 يونيو 2021
السيسي يستعرض استضافة مصر مؤتمر التعاون الإسلامي للمرأة بالعاصمة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين مقبلين.

السيسي مصطفى مدبولي مؤتمر التعاون الإسلامي للمرأة العاصمة الإدارية مايا مرسي المجلس القومي للمرأة

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