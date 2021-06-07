نقابة القراء تنعى الإمام الأسبق لمسجد السيدة زينب

كتب - محمود مصطفى:

نعت نقابة القراء، بمزيد من الحزن والآسي الدكتور عبد الله عزب، إمام مسجد السيدة زينب الأسبق ومسجد المشير طنطاوي، الذي وافته المنية، أمس، إثر حادث على طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي.

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء: "تلقينا خبر وفاة الدكتور عبد الله عزب بدهشة وذهول، وتألمنا كثيرا لفراقه".

وأضاف في بيان له: "رحيل الدكتور عبد الله عزب خسارة كبيرة للدعوة في مصر والعالم الإسلامي بأكمله، لوقد كان رحمه الله من الدعاة المتميزين الذين ينتهجون وسطية واعتدال ديننا الإسلامي الحنيف تطبيقا عمليا كما تعلمها في الأزهر الشريف".

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نعى الشيخ عبد الله عزب إمام وخطيب مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها) الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وتوجه وزير الأوقاف لأسرة الدكتور عبدالله عزب بخالص العزاء، ووجه بصرف مساعدة مالية لأسرته قدرها عشرون ألف جنيه، مع سرعة إنهاء جميع إجراءات مستحقاته المالية.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء ما قدم في خدمة الدعوة والقرآن الكريم، وأن يخلف الأوقاف وأهله فيه خير ، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.