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حدث في 8 ساعات| إعلان جدول وتفاصيل امتحانات الثانوية.. وسيناريوهات مواجهة سد النهضة

08:19 م السبت 05 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| إعلان جدول وتفاصيل امتحانات الثانوية.. وسيناريوهات مواجهة سد النهضة

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها السيسي يلتقي وزير الدفاع، وإعلان جدول الثانوية العامة وآلية الامتحان، ومدبولي يتفقد محطة "سونكر" للصب السائل بالسويس، التموين تنفي مطالبة المواطنين بأموال نظير إضافة المواليد على بطاقات، وزير الري يشرح سيناريوهات مواجهة التحديات المائية في ظل تطورات ملف سد النهضة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سد النهضة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة مصطفى مدبولي محطة سونكر القوات البحرية المصرية سحر السنباطي وزارة التموين محمد عبد العاطي مطار القاهرة الدولي شريف مدكور

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