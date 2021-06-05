حدث في 8 ساعات| إعلان جدول وتفاصيل امتحانات الثانوية.. وسيناريوهات مواجهة سد النهضة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها السيسي يلتقي وزير الدفاع، وإعلان جدول الثانوية العامة وآلية الامتحان، ومدبولي يتفقد محطة "سونكر" للصب السائل بالسويس، التموين تنفي مطالبة المواطنين بأموال نظير إضافة المواليد على بطاقات، وزير الري يشرح سيناريوهات مواجهة التحديات المائية في ظل تطورات ملف سد النهضة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: