من الدور الـ75.. رئيس الوزراء يتفقد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية "صور"

كتب- محمد سامي:​

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العاصمة الإدارية الجديدة، هي مشروع المستقبل الذي تعول عليه الدولة لإعلان ميلاد الجمهورية الثانية بعد الانتقال إليها، وفق ما أعلنته القيادة السياسية، مشيرًا إلى التوجيهات الدائمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة وفق أعلى مستوى من الجودة والإتقان، بما يعكس عظمة الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة عقب انتهاء جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تفقد مدبولي المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة.

وتابع مدبولي سير الأعمال ومعدلات التنفيذ بمشروع منطقة الأعمال المركزية، حيث عقد اجتماعًا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، ومسئولي الشركة الصينية المسئولة عن إنشاء الأبراج في منطقة الأعمال المركزية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول الموقف التنفيذي لأبراج منطقة الأعمال المركزية، حيث قال الوزير إنه تم الانتهاء من إنشاء هيكل البرج الأيقوني حتى الدور الـ75، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كامل الهيكل قريبًا، وبدأت أعمال تركيب الواجهات للبرج، كما تم استعراض موقف تركيب الواجهات في باقي الأبراج، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من الهيكل والواجهات لجميع الأبراج نهاية ديسمبر المقبل، ما عدا أبراج D4، وD5، وC9، وC10، وB1، وB2، وسيتبقى ثلاثة أدوار فقط من واجهات البرج الأيقوني بحلول ديسمبر 2021، تمثل تاج البرج.

وأشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (CSCEC) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وشدد رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية، للانتهاء من المشروعات في أقرب وقت.

وصعد رئيس الوزراء إلى الدور 75 من البرج الأيقوني، حيث أطلع على أعمال تنفيذ الواجهات والهيكل، وتمكن من رؤية باقي الأبراج من أعلى البرج الأيقوني.