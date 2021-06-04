القوى العاملة: الأردن تعدل إجراءات الدخول عن طريق المعابر بدءا من يونيو

مصراوي

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان، حول تعديل إجراءات الدخول إلى الأردن بدءا يونيو الجاري من كل المعابر.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي للوزارة، وفقا لبيان اليوم الجمعة، إن التقرير الذي تلقاها الوزير من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يأتي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية لأحوال العمالة المصرية في دول العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر إجراء تعديلا على الإجراءات المطبقة على القادمين إلى المملكة الأردنية من كل المعابر اعتبارا من يونيو الجاري، وذلك بعمل فحص PCR قبل 72 ساعة مع إبراز شهادة مطعوم معتمدة للدول والمعابر التي تحدد في حينها ويتم الإعلان عنها، أو عمل فحص PCR قبل 72 ساعة وفحص PCR عند الوصول، في حال عدم توفر شهادة مطعوم، كذلك التسجيل على المنصة الخاصة بالقادمين من الخارج الرابط التالي



للتوثيق والحصول على QR Code والموافقة للقادمين برا الحاصلين على شهادة مطعوم معتمدة.