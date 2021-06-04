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مفتي الجمهورية ينعى والدة رئيس مجلس الشيوخ

09:58 ص الجمعة 04 يونيو 2021
مفتي الجمهورية ينعى والدة رئيس مجلس الشيوخ

الدكتور شوقي علام


كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التي وافتها المنية أمس الخميس.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى رئيس مجلس الشيوخ وأسرته، داعيًا الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

رئيس مجلس الشيوخ مفتي الجمهورية شوقي علام عبد الوهاب عبد الرازق

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