مفتي الجمهورية ينعى والدة رئيس مجلس الشيوخ



كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التي وافتها المنية أمس الخميس.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى رئيس مجلس الشيوخ وأسرته، داعيًا الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.