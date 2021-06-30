رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس محروس حبيب
كتب مينا غالي:
نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القس محروس حبيب، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، الذي انتقل إلى المجد صباح اليوم الأربعاء.
وقال زكي إن القس محروس حبيب قدم حياة مليئة بالعطاء والأمانة، متفانيًا في خدمة الكنيسة، بقلب راعٍ محب ومخلص لأبنائه.
وتقدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص العزاء لجميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، ونصلي ليمنح الرب العزاء لكل محبيه.
الخبر التالى:"الإفتاء" تنشئ حسابًا جديدًا على "كلوب هاوس".. وصفحتها الرسمية على "فيسبوك" تتخطى 11 مليونًا
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان