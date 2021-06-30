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رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس محروس حبيب

05:58 م الأربعاء 30 يونيو 2021
رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس محروس حبيب

جانب من جولة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور ا

كتب مينا غالي:

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القس محروس حبيب، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، الذي انتقل إلى المجد صباح اليوم الأربعاء.

وقال زكي إن القس محروس حبيب قدم حياة مليئة بالعطاء والأمانة، متفانيًا في خدمة الكنيسة، بقلب راعٍ محب ومخلص لأبنائه.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص العزاء لجميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، ونصلي ليمنح الرب العزاء لكل محبيه.

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القس محروس حبيب الطائفة الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية أندريه زكي

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