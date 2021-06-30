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"الزراعة": فحص وعلاج ١٧٤١ من رؤوس الأغنام والأبقار في مطروح

02:47 م الأربعاء 30 يونيو 2021
"الزراعة": فحص وعلاج ١٧٤١ من رؤوس الأغنام والأبقار في مطروح

مركز البحوث الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

قال د.هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن المعهد قام بتنظيم قافلة بيطرية إلى مرسى مطروح بمنطقة القطراني يومَي ٢٨ و٢٩ يونيو، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وبتمويل من البنك الأهلي.

يأتي ذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين مؤسسة مصر الخير ومعهد بحوث التناسليات.

وقامت القافلة بفحص علاج الأمراض الباطنية والتناسلية لعدد ١٧٤١ من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار، والقيام بالأعمال الإرشادية لصغار المربين في مجال رعاية وتغذية الحيوان.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برعاية صغار المربيين في مجال الثروة الحيوانية، وبالاهتمام بالقوافل البيطرية ونشرها في الأماكن النائية والحدودية.

مركز البحوث الزراعية مرسى مطروح الأبقار الأغنام

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