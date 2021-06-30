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مخاطبًا الجمعية العمومية.. نقيب المحامين: أحتاج إلى عونكم لإنقاذ النقابة من مؤامرات الشر

11:16 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
مخاطبًا الجمعية العمومية.. نقيب المحامين: أحتاج إلى عونكم لإنقاذ النقابة من مؤامرات الشر

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب- مينا غالي:

وجه رجائي عطية​، نقيب المحامين، رسالة لجميع المحامين، عبر صفحته على فيسبوك.

وخاطب نقيب المحامين الجمعية العمومية قائلًا: "جميع الزملاء والزميلات المحامين أحتاج إلى كل عونكم وبقوة لإنقاذ النقابة والمحاماة من مؤامرات الشر".

وأصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس بيانا هنأ فيه الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن مصر أنجزت في 8 أعوام أعمالًا تستغرق قرونًا‏.

رجائي عطية نقابة المحامين مؤامرات الشر الجمعية العمومية

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