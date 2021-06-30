مخاطبًا الجمعية العمومية.. نقيب المحامين: أحتاج إلى عونكم لإنقاذ النقابة من مؤامرات الشر

كتب- مينا غالي:

وجه رجائي عطية​، نقيب المحامين، رسالة لجميع المحامين، عبر صفحته على فيسبوك.

وخاطب نقيب المحامين الجمعية العمومية قائلًا: "جميع الزملاء والزميلات المحامين أحتاج إلى كل عونكم وبقوة لإنقاذ النقابة والمحاماة من مؤامرات الشر".

وأصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس بيانا هنأ فيه الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن مصر أنجزت في 8 أعوام أعمالًا تستغرق قرونًا‏.