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بالصور- بدء تجهيزات معرض الكتاب ورئيس الهيئة يتفقد أرض مصر للمعارض

09:22 م الخميس 03 يونيو 2021
بالصور- بدء تجهيزات معرض الكتاب ورئيس الهيئة يتفقد أرض مصر للمعارض

رئيس الهيئة يتفقد أرض مصر للمعارض

(مصراوي):

بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، التنسيق بين هيئة الكتاب ومركز مصر للمعارض والمؤتمرات الشريك الاستراتيجي لإجراء التجهيزات الخاصة بالدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستنعقد في الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 15 يوليو 2021 في أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وتفقد الدكتور هيثم الحاج علي، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، وقيادات هيئة الكتاب، قاعات المعرض لاتخاذ ما يلزم لإظهار المعرض بالشكل اللائق في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

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الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي أرض مصر للمعارض معرض القاهرة الدولي للكتاب

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