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مصادر تكشف لـ"مصراوي" كواليس اجتماع "نقل الشيوخ" وانتقاد برلماني لممثلي الحكومة

08:11 م الخميس 03 يونيو 2021
مصادر تكشف لـ"مصراوي" كواليس اجتماع "نقل الشيوخ" وانتقاد برلماني لممثلي الحكومة

مجلس الشيوخ

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت مصادر نيابية كواليس جلسة لجنة النقل بمجلس الشيوخ، التي انعقدت أمس الأربعاء دون حضور إعلامي، موضحة أن عدد من الأعضاء انتقدوا عدم وجود تمثيل حكومي جيد في اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع مقترح بإنشاء مجلس أعلى لسلامة النقل، والذي يهدف لتقليل حوادث النقل.

وأشارت مصادر خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن الحكومة حضر عنها ممثل عن وزارة الطيران المدني ووظيفته مدير تفتيش، وأحد مستشاري وزير النقل، ومستشار وزيرالطيران المدني للشئون النيابية.

وأضافت المصادر أن ممثل وزارة العدل وهو الوحيد الذي تحدث بأحاديث قانونية تؤيد المقترح ومناقشته بناءا على القانون المصري والدولي، بعد استيفاء بعض الإيضاحات وأبدى موافقته المبدئية على مناقشة الطرح.

مجلس الشيوخ لجنة النقل حوادث النقل وزارة الطيران

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