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تستمر أسبوعًا.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

11:27 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
تستمر أسبوعًا.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، يستمر لمدة أسبوع على الأقل، لافتة إلى عدم تحديد موعد لعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية حتى الآن.

وأضافت شاكر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن أسباب الارتفاع في درجات الحرارة يرجع إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، وارتفاع في نسبة الرطوبة التي تصل إلى 90%، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

وأوضحت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة التي يتم قياسها تكون في الظل، كما أن درجات الحرارة المحسوسة تزيد على المثلية بقيم من 3-4 درجات وذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت شاكر إلى أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 38-39 درجة مئوية، والسواحل الشمالية بين 32-33، وشمال الصعيد بين 40-41، وجنوب الصعيد بين 43- 44 درجة مئوية.

ونصحت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة موجة الحر الرطوبة

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