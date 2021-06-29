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نادي أستون فيلا ينعى رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس

07:46 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
نادي أستون فيلا ينعى رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس

رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس

كتب- مصراوي:

نعى نادي أستون فيلا رجل الأعمال الراحل "أنسي ساويرس" الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال النادي عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك: "يود الجميع في نادي أستون فيلا أن يتقدموا بأحر التعازي لمالك النادي ناصف ساويرس وعائلته الكريمة لوفاة والده أنسي ساويرس".

ورحل رجل الأعمال المصري "أنسي ساويرس" عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 91 عامًا، تاركًا إرثًا اقتصاديًا وإحدى أكبر عائلات مجتمع الأعمال في مصر.

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أنسي ساويرس ناصف ساويرس أستون فيلا

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