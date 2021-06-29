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تعليم فني وكفاءة الطاقة وإدارة المياه.. الحكومة توافق اتفاقيتين مع ألمانيا

04:01 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
تعليم فني وكفاءة الطاقة وإدارة المياه.. الحكومة توافق اتفاقيتين مع ألمانيا

مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021، الأول يخص التعاون المالي لعام 2019، وبموجبه تُمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية، أو أي جهات أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها، من الحصول من بنك التعمير الألماني على دعم مالي لمشروعي "دعم كفاءة الطاقة"، و"مبادرة دعم التعليم الفني الشامل في مصر"، أما الاتفاق الثاني فيتصل بالتعاون الفني لعام 2019، فبموجبه تُتيح الحكومة الألمانية مساهمات لدعم مشروعات: الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه، ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، فضلاً عن تعزيز "المترولوجيا" لنُظم القياس والمُعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
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مجلس الوزراء تعليم فني ألمانيا الطاقة المياه

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